Ditta confía en que Colombia podrá desarmar a Uzbekistán / EFE

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Ditta confía en que Colombia podrá desarmar a Uzbekistán

El defensa colombiano Willer Ditta compartió este domingo su confianza en el trabajo que su selección ha realizado para desarmar la buena organización que muestra Uzbekistán, su primer rival del grupo K, del Mundial 2026. "Estamos trabajando con base a lo que a lo que hace Uzbekistán, creo que es un equipo que trabaja en un bloque muy organizado, así que estamos tratando de entrenar eso para poder tener muchísimas posibilidades y poder resolver desarmarlos en el terreno de juego", afirmó el defensa.