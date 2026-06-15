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Cabo Verde ultima detalles en Atlanta para su histórico debut mundialista ante España

Cabo Verde ultima detalles en Atlanta para su histórico debut mundialista ante España

Cabo Verde ultima detalles en Atlanta para su histórico debut mundialista ante España / EFE

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Cabo Verde ultima detalles en Atlanta para su histórico debut mundialista ante España

EFE

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La selección de Cabo Verde completó este domingo una sesión de entrenamiento en Atlanta con la vista puesta en su estreno en el Mundial 2026, donde se medirá a España en la primera jornada del Grupo H. El conjunto africano afina los últimos aspectos tácticos y físicos antes de afrontar el primer partido mundialista de su historia, un desafío de máxima exigencia frente a una de las selecciones favoritas al título.

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