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Bielsa asume responsabilidad por la lesión de Araújo, pero defiende el trabajo realizado

Bielsa asume responsabilidad por la lesión de Araújo, pero defiende el trabajo realizado

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Bielsa asume responsabilidad por la lesión de Araújo, pero defiende el trabajo realizado

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Marcelo Bielsa se refirió a la lesión muscular sufrida por Ronald Araújo y aseguró que el jugador llegó sin antecedentes recientes de problemas físicos. El entrenador explicó que todas las decisiones sobre su preparación fueron consensuadas con el futbolista y su equipo de confianza, afirmó que el cuerpo técnico se siente responsable por lo ocurrido, pero sostuvo que no habría actuado de manera diferente dadas las circunstancias. Más información

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