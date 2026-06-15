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La afición japonesa vuelve a dar una lección de respeto en el Mundial

Tras el empate 2-2 entre Japón y Países Bajos en el Mundial, disputado el domingo 14 de junio de 2026 en Arlington, varios aficionados japoneses permanecieron en las gradas al terminar el partido para recoger vasos, papeles y otros residuos con bolsas azules, repitiendo una práctica que ya se ha convertido en una seña de identidad de su afición en las Copas del Mundo. La escena, recogida por AP, se enmarca en una tradición que empezó a llamar la atención internacional desde Francia 1998 y que volvió a verse en torneos posteriores como Rusia 2018 y Qatar 2022, donde los seguidores nipones también fueron elogiados por limpiar los estadios tras los partidos.