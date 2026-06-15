Secciones

Es noticia
España - Cabo VerdeAlineación España hoyDónde ver España - Cabo VerdeSedes España Mundial 2026Estadio España - Cabo VerdeTopuriaJan VirgiliDónde ver TopuriaCucurella fichaje Real MadridLey de Propiedad HorizontalHorario Uruguay - Arabia SaudíMercado de fichajesCucurellaJustin GaethjeMakhachevChampions BarcelonaCuándo juega Barça final ValenciaVuelta Málaga AlmeríaHorarios MotoGP República ChecaLesión AraujoMundial 2026Partidos Mundial 2026 hoyEtapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTDerrama vecinosGiorgina UzcateguiCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
La afición japonesa vuelve a dar una lección de respeto en el Mundial

La afición japonesa vuelve a dar una lección de respeto en el Mundial

SPORT.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La afición japonesa vuelve a dar una lección de respeto en el Mundial

SPORT.es

RRSS WhatsAppCopiar URL

Tras el empate 2-2 entre Japón y Países Bajos en el Mundial, disputado el domingo 14 de junio de 2026 en Arlington, varios aficionados japoneses permanecieron en las gradas al terminar el partido para recoger vasos, papeles y otros residuos con bolsas azules, repitiendo una práctica que ya se ha convertido en una seña de identidad de su afición en las Copas del Mundo. La escena, recogida por AP, se enmarca en una tradición que empezó a llamar la atención internacional desde Francia 1998 y que volvió a verse en torneos posteriores como Rusia 2018 y Qatar 2022, donde los seguidores nipones también fueron elogiados por limpiar los estadios tras los partidos.

TEMAS