Secciones

Es noticia
Topuria vs GaethjeBarça - Füchse BerlinCucurellaDónde ver Mundial 2026Mercado de fichajesDónde ver Barcelona - Füchse BerlinCompostela - BadalonaTopuriaJustin GaethjeCartelera UFCPereira vs GaneCarrera F1Mundial 2026Partidos Mundial 2026 hoyMárquezEtapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTLey de Propiedad HorizontalDerrama vecinosHijo TopuriaInfancia TopuriaCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
Última hora de La Roja antes del debut ante Cabo Verde

Última hora de La Roja antes del debut ante Cabo Verde

Jordi Gil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Última hora de La Roja antes del debut ante Cabo Verde

Jordi Gil

SPORT

RRSS WhatsAppCopiar URL

La selección española ha completado su último entrenamiento antes del estreno mundialista frente a Cabo Verde con una noticia muy positiva: los 26 futbolistas están disponibles para Luis de la Fuente. Además, Ferran Torres apunta al once titular en un equipo que ya perfila su alineación para el debut. La Roja ultima detalles en Atlanta con el objetivo de comenzar el Mundial con una victoria

TEMAS