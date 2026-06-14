Jordi Gil

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Última hora de La Roja antes del debut ante Cabo Verde

La selección española ha completado su último entrenamiento antes del estreno mundialista frente a Cabo Verde con una noticia muy positiva: los 26 futbolistas están disponibles para Luis de la Fuente. Además, Ferran Torres apunta al once titular en un equipo que ya perfila su alineación para el debut. La Roja ultima detalles en Atlanta con el objetivo de comenzar el Mundial con una victoria