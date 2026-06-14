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Paraguay prepara en California su segundo partido del Mundial tras la derrota ante Estados Unidos

Paraguay prepara en California su segundo partido del Mundial tras la derrota ante Estados Unidos

Paraguay prepara en California su segundo partido del Mundial tras la derrota ante Estados Unidos / EFE

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Paraguay prepara en California su segundo partido del Mundial tras la derrota ante Estados Unidos

EFE

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La selección de Paraguay continuó este domingo su preparación en el Spartan Soccer Complex de San José, California, con la mirada puesta en su segundo compromiso del Mundial 2026, después de caer por 4-1 ante Estados Unidos en su debut. La Albirroja trabaja en corregir errores y recuperar sensaciones con el objetivo de reengancharse a la lucha por la clasificación en el Grupo D.

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