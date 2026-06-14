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Nueva polémica de la FIFA: Frenkie quería responder en español y no le dejaron

La FIFA vuelve a estar en el centro de la polémica. Durante una rueda de prensa del Mundial, Frenkie de Jong quiso responder en español, idioma que domina tras años jugando en España, pero la organización lo impidió por cuestiones de traducción y protocolo. El episodio ha generado debate entre aficionados y periodistas, que cuestionan que se limite el uso de uno de los idiomas más hablados del mundo en un torneo que presume de ser global. Más información