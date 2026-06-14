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México enloquece con el Mundial en un desfile con mucho fútbol y tradición

Mariachis, guerreros prehispánicos y enormes figuras del Día de Muertos han tomado este sábado el Paseo de la Reforma de Ciudad de México en un desfile dedicado al Mundial de fútbol de 2026. La comitiva ha avanzado hasta el Monumento a la Revolución con catrinas, alebrijes y carrozas que han rendido homenaje a las anteriores Copas del Mundo organizadas por el país. Los asistentes han disfrutado de réplicas gigantes e imágenes de leyendas como Pelé y Diego Maradona. El evento forma parte de las celebraciones que México organiza junto a Estados Unidos y Canadá con motivo de la cita mundialista.