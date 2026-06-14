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México continúa su preparación en Ciudad de México tras un debut triunfal en el Mundial 2026

México continúa su preparación en Ciudad de México tras un debut triunfal en el Mundial 2026

México continúa su preparación en Ciudad de México tras un debut triunfal en el Mundial 2026 / EFE

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México continúa su preparación en Ciudad de México tras un debut triunfal en el Mundial 2026

EFE

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La selección mexicana realizó este domingo una nueva sesión de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de la capital del país, donde afina detalles para su segundo compromiso en el Mundial 2026. Tras imponerse a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo, el equipo dirigido por Javier Aguirre mantiene su puesta a punto con la mira en consolidar su liderato del Grupo A y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

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