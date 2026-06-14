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Merino revela la clave de España para ganar el Mundial

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Jordi Gil

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Merino revela la clave de España para ganar el Mundial

Jordi Gil

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Mikel Merino afronta con ilusión el debut de España en el Mundial y destaca la confianza y la unión del grupo como las principales armas de La Roja para aspirar al título. El centrocampista pidió máxima concentración ante Cabo Verde, recordó que los debuts siempre son complicados y aseguró que el equipo conoce perfectamente su potencial. Además, confirmó que se encuentra plenamente recuperado y listo para ayudar a España en el torneo.

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