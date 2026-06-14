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Manolo Lama lo tiene claro: esta selección será campeona del mundo

Manolo Lama lo tiene claro: esta selección será campeona del mundo

Manolo Lama

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Manolo Lama lo tiene claro: esta selección será campeona del mundo

Manolo Lama

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Manolo Lama ha analizado el arranque del Mundial y no ha dudado en señalar a sus principales candidatos al título. El periodista asegura que, si España no consigue levantar la Copa del Mundo, le gustaría ver a Portugal como campeón, especialmente por lo que supondría para Cristiano Ronaldo en el que podría ser el último Mundial de su carrera. Además, sitúa a Portugal, Francia y España como los máximos favoritos para conquistar el torneo. Más información

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