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Lamine Yamal, a tope antes del debut de España ante Cabo Verde

Lamine Yamal, a tope antes del debut de España ante Cabo Verde

Jordi Gil

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Lamine Yamal, a tope antes del debut de España ante Cabo Verde

Jordi Gil

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Lamine Yamal afronta con máxima ilusión el estreno de España en el Mundial. El joven talento de La Roja se mostró sonriente, participativo y plenamente integrado en el grupo durante las horas previas al encuentro frente a Cabo Verde. Con la confianza por las nubes y listo para asumir protagonismo, la gran estrella española llega en plena forma para liderar las aspiraciones de la selección en su primer gran desafío del torneo. Más información

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