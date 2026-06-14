Jordi Gil

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Lamine Yamal, a tope antes del debut de España ante Cabo Verde

Jordi Gil SPORT

Lamine Yamal afronta con máxima ilusión el estreno de España en el Mundial. El joven talento de La Roja se mostró sonriente, participativo y plenamente integrado en el grupo durante las horas previas al encuentro frente a Cabo Verde. Con la confianza por las nubes y listo para asumir protagonismo, la gran estrella española llega en plena forma para liderar las aspiraciones de la selección en su primer gran desafío del torneo. Más información