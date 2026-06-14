El Hard Rock Stadium de Miami se alista para el debut de Uruguay en el Mundial 2026 / EFE

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El Hard Rock Stadium de Miami se alista para el debut de Uruguay en el Mundial 2026

El Hard Rock Stadium de Miami ultima detalles para recibir el debut de Uruguay en el Mundial 2026, en un ambiente marcado por la expectativa de los aficionados y el despliegue organizativo de cara al estreno de la Celeste en la máxima cita del fútbol. El escenario, uno de los más importantes del torneo, espera una gran afluencia de seguidores uruguayos para el inicio del camino mundialista del equipo sudamericano.