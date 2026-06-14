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Filadelfia recibe a aficionados y trabajadores para el duelo entre Ecuador y Costa de Marfil

Filadelfia recibe a aficionados y trabajadores para el duelo entre Ecuador y Costa de Marfil

Filadelfia recibe a aficionados y trabajadores para el duelo entre Ecuador y Costa de Marfil / EFE

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Filadelfia recibe a aficionados y trabajadores para el duelo entre Ecuador y Costa de Marfil

EFE

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Aficionados y personal de organización comenzaron a llegar este domingo al estadio de Filadelfia para el encuentro entre Ecuador y Costa de Marfil, correspondiente al Grupo E del Mundial 2026. En un ambiente de creciente expectativa, las inmediaciones del recinto fueron tomando color con la presencia de seguidores de ambas selecciones horas antes de un partido clave en la lucha por los primeros puestos de la zona.

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