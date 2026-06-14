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Ferran Torres zanja los rumores: "Ni lo sé ni me interesa lo del PSG"

Ferran Torres zanja los rumores: "Ni lo sé ni me interesa lo del PSG"

Jordi Gil

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Ferran Torres zanja los rumores: "Ni lo sé ni me interesa lo del PSG"

Jordi Gil

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Ferran Torres fue tajante al ser preguntado por los rumores que le relacionan con el PSG y por su situación contractual. El delantero de la selección española aseguró que no presta atención a esas cuestiones y dejó claro que toda su concentración está puesta en el próximo partido del Mundial. "Ni lo sé ni me interesa lo del PSG. ¿La renovación? Solo me interesa el partido de mañana", afirmó. Más información

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