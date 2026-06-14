Federico Viñas afronta con ilusión su primer Mundial y confía en el trabajo de Uruguay para el debut / EFE

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Federico Viñas afronta con ilusión su primer Mundial y confía en el trabajo de Uruguay para el debut

El delantero uruguayo Federico Viñas aseguró este sábado que vive con "mucha felicidad" la antesala de su primer Mundial y destacó la preparación de la Celeste a dos días de su estreno en la Copa del Mundo 2026. Desde la concentración del equipo en Playa del Carmen, el atacante resaltó la experiencia de referentes como Luis Suárez, valoró la intensidad de los entrenamientos y reconoció que las altas temperaturas y la humedad serán factores a tener en cuenta durante el torneo.