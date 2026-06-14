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Caluroso recibimiento a la selección española en Atlanta

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Caluroso recibimiento a la selección española en Atlanta

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La selección ya está en Atlanta. Los de Luis de la Fuente han recibido una calurosa bienvenida por parte de los aficionados. Tras un viaje por carretera de casi 200 kilómetros desde Chattanooga, España se prepara para jugar su primer partido del Mundial este lunes ante Cabo Verde. Antes, la agenda del combinado nacional incluye el entrenamiento oficial previo al partido en las instalaciones del Kennesaw State University y rueda de prensa de Luis de la Fuente en el Estadio de Atlanta.

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