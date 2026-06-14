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El 'autobús naranja' revolucionó Arlington

El 'autobús naranja' revolucionó Arlington

El 'autobús naranja' revolucionó Arlington / EFE

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El 'autobús naranja' revolucionó Arlington

EFE

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 El autobús naranja, símbolo de los aficionados neerlandeses, revolucionó Arlington en las horas previas al partido que disputarán en el AT&T Stadium Países Bajos y Japón. Tras ser trasladado en barco y pasar esta semana por Gavelston, el autobús de dos pisos congregó a los aficionados de la 'oranje' para recorrer las calles aledañas al estadio, al ritmo de su música, con una explosión de júbilo a la que se sumaron tanto seguidores japoneses como mexicanos y estadounidenses, en un auténtico desfile multicolor.

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