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Álex Baena se sincera: "La selección me ha salvado mentalmente"

Álex Baena se sincera: "La selección me ha salvado mentalmente"

Jordi Gil

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Álex Baena se sincera: "La selección me ha salvado mentalmente"

Jordi Gil

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Álex Baena habló con total sinceridad antes del debut de España en el Mundial. El centrocampista reconoció que vestir la camiseta de la selección le ha ayudado a recuperar confianza y a superar momentos complicados a nivel mental. Además, destacó el gran ambiente que existe dentro del vestuario, aseguró sentirse en uno de los momentos más felices de la temporada y pidió no confiarse ante Cabo Verde, un rival que considera capaz de generar muchos problemas. Más información

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