Jordi Gil

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Álex Baena se sincera: "La selección me ha salvado mentalmente"

Álex Baena habló con total sinceridad antes del debut de España en el Mundial. El centrocampista reconoció que vestir la camiseta de la selección le ha ayudado a recuperar confianza y a superar momentos complicados a nivel mental. Además, destacó el gran ambiente que existe dentro del vestuario, aseguró sentirse en uno de los momentos más felices de la temporada y pidió no confiarse ante Cabo Verde, un rival que considera capaz de generar muchos problemas. Más información