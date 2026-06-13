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Tristeza de los hinchas de Paraguay tras caer ante EEUU en el Mundial: "La presión pasó factura a los jugadores"

La afición paraguaya vivió con nervios y decepción la derrota por 4-1 frente a Estados Unidos en el estreno mundialista de la selección. El técnico Gustavo Alfaro calificó el encuentro como una "lección muy dolorosa" y admitió que su equipo fue superado en todos los aspectos. Los aficionados señalaron que la presión de jugar ante 70.000 espectadores pudo pasar factura, aunque destacaron el buen nivel del rival. Pese al duro revés, el optimismo sigue vivo en Asunción y muchos creen que Paraguay aún tiene opciones de alcanzar los octavos de final ganando a Turquía y Australia. Más información