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Modo Nueva York: Autobuses escolares para llevar aficionados a los estadios

Modo Nueva York: Autobuses escolares para llevar aficionados a los estadios

Modo Nueva York: Autobuses escolares para llevar aficionados a los estadios / @TheAthleticFC

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Modo Nueva York: Autobuses escolares para llevar aficionados a los estadios

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El sistema de transporte de Nueva York para los aficionados y aficionadas puede ser peculiar y a la vez tradicional, depende de lo familiarizado que uno esté con la cultura de Nueva York a lo largo de las décadas. Autobuses escolares para llevar a la gente hacia los estadios, con la forma tradicional, vistos miles de veces en películas y series que sucedían en la ciudad.

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