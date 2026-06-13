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Irán entrena en Tijuana antes de un debut en el Mundial marcado por las trabas de Estados Unidos

Irán entrena en Tijuana antes de un debut en el Mundial marcado por las trabas de Estados Unidos

Atlas News

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Irán entrena en Tijuana antes de un debut en el Mundial marcado por las trabas de Estados Unidos

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La selección de Irán continúa preparando su debut en el Mundial de fútbol, este lunes contra Nueva Zelanda, a pesar de las trabas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. Aunque los partidos de Irán se disputan en territorio estadounidense, la expedición ha tenido que trasladar su campamento básico al otro lado de la frontera, en Tijuana, debido a que varios miembros del equipo técnico han visto como Estados Unidos les negaba los visados. Pese a todo, Irán hará todo lo posible por disputar los partidos en las mejores condiciones posibles y competir en Estados Unidos, sin más sobresaltos.

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