Inglaterra prepara el debut contra Croacia tras sufrir un robo de material deportivo durante un traslado / Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Inglaterra prepara el debut contra Croacia tras sufrir un robo de material deportivo durante un traslado

Una de las grandes favoritas para el Mundial, Inglaterra, se prepara para entrar en juego en la competición con su debut el miércoles en Dallas contra Croacia, una preparación que se ha visto afectada por el robo de material sufrido durante el traslado a Kansas City. Según las autoridades, el material faltante en uno de los vehículos de la comitiva, son botas de fútbol o balones, entre otros artículos, y dos sospechosos han sido detenidos durante la investigación. Más información