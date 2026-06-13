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Fabián Ruiz deja atrás la lesión y sueña con un Mundial: “Tenía dolores hasta al subir las escaleras”

Fabián Ruiz deja atrás la lesión y sueña con un Mundial: “Tenía dolores hasta al subir las escaleras”

EFE

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Fabián Ruiz deja atrás la lesión y sueña con un Mundial: “Tenía dolores hasta al subir las escaleras”

EFE

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Fabián Ruiz, vive su primer Mundial. En Catar 2022 no estuvo por decisión de Luis Enrique, para quien ahora es fundamental en el París Saint-Germain que domina Europa. Otro Luis, de la Fuente, le convocó para el Mundial 2026 a pesar de sufrir durante tres meses una lesión de rodilla muy dura para él y para su entorno. “Tenía dolores hasta al subir las escaleras”

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