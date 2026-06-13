EFE

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Fabián Ruiz deja atrás la lesión y sueña con un Mundial: “Tenía dolores hasta al subir las escaleras”

Fabián Ruiz, vive su primer Mundial. En Catar 2022 no estuvo por decisión de Luis Enrique, para quien ahora es fundamental en el París Saint-Germain que domina Europa. Otro Luis, de la Fuente, le convocó para el Mundial 2026 a pesar de sufrir durante tres meses una lesión de rodilla muy dura para él y para su entorno. “Tenía dolores hasta al subir las escaleras”