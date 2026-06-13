Curazao quiere prolongar la ilusión en el Mundial tras cumplir el sueño que nadie imaginó / EFE

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Curazao quiere prolongar la ilusión en el Mundial tras cumplir el sueño que nadie imaginó

Curazao, una pequeña isla en el Caribe con 150.000 habitantes vinculada a Países Bajos, se convertirá en la nación más pequeña en debutar en un Mundial cuando se enfrente este domingo contra Alemania; una gesta que sus jugadores confían que sirva de inspiración para los niños de la isla, y que aseguran que las generaciones mayores jamás habrían imaginado.