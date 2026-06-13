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Curazao quiere prolongar la ilusión en el Mundial tras cumplir el sueño que nadie imaginó

Curazao quiere prolongar la ilusión en el Mundial tras cumplir el sueño que nadie imaginó

Curazao quiere prolongar la ilusión en el Mundial tras cumplir el sueño que nadie imaginó / EFE

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Curazao quiere prolongar la ilusión en el Mundial tras cumplir el sueño que nadie imaginó

EFE

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Curazao, una pequeña isla en el Caribe con 150.000 habitantes vinculada a Países Bajos, se convertirá en la nación más pequeña en debutar en un Mundial cuando se enfrente este domingo contra Alemania; una gesta que sus jugadores confían que sirva de inspiración para los niños de la isla, y que aseguran que las generaciones mayores jamás habrían imaginado.

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