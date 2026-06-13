Cherki y Olisse, los hipnotistas de la Selección Francesa / @equipedefrance

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Cherki y Olisse, los hipnotistas de la Selección Francesa

La Selección Francesa ya lleva días en pleno entrenamiento y es una de las selecciones que genera más expectativas de todo el campeonato. El haber estado en las dos últimas finales del Mundial, proclamándose campeona en 2018 y perdiendo por penaltis frente a Argentina en el 2022. La presencia de Cherki y sobretodo Olisse no deja indifenrente en la sesión de entrenamiento aunque sea dando unos toques sin que el balón llegue al suelo.