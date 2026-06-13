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Aficionados escoceses calientan el debut de su selección con sus tartanes y gaitas

Aficionados escoceses calientan el debut de su selección con sus tartanes y gaitas

Atlas News

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Aficionados escoceses calientan el debut de su selección con sus tartanes y gaitas

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Los seguidores escoceses presentan su candidatura a ser una de las aficiones más pintorescas del Mundial de fútbol. Ataviados con sus tartanes (la característica falda escocesa) y armados con unas gaitas que nunca dejan de sonar, han tomado los pubs de Boston, donde este sábado la selección nacional debuta contra Haití en el partido más accesible de su fase de grupos.

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