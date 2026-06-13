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Aficionados de EEUU celebran como una final la primera victoria de su selección en el Mundial

La afición de Estados Unidos vivió una noche de fiesta tras la victoria por 4-1 sobre Paraguay en el estreno mundialista de su selección. Miles de seguidores abandonaron el estadio de Los Ángeles entre cánticos, bailes e incluso levantando una réplica del trofeo de la Copa del Mundo. El delantero Folarin Balogun fue el gran protagonista con dos goles en la primera mitad. Sin embargo, la alegría quedó parcialmente ensombrecida por la preocupación sobre el estado físico de Christian Pulisic. Más información