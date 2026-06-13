Secciones

Es noticia
Libres F1Julián ÁlvarezNormas DGTGvardiolMundial 2026Refugio TopuriaDónde ver Mundial 2026Ferran TorresMercado de fichajesTopuria vs GaethjeHorarios F1Partidos Mundial 2026 hoyBrasil - MarruecosZamora - SabadellAalborg Handbold - BarcelonaClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Etapa 7 Tour Auvergne-Rhône-AlpesFinal playoff Primera DivisionLa Laguna Tenerife - BarçaNoticias BarçaDónde juega EspañaCalendario España MundialBarça próximo partidoRafa NadalInfancia TopuriaSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
Aficionados de EEUU celebran como una final la primera victoria de su selección en el Mundial

Aficionados de EEUU celebran como una final la primera victoria de su selección en el Mundial

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Aficionados de EEUU celebran como una final la primera victoria de su selección en el Mundial

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

La afición de Estados Unidos vivió una noche de fiesta tras la victoria por 4-1 sobre Paraguay en el estreno mundialista de su selección. Miles de seguidores abandonaron el estadio de Los Ángeles entre cánticos, bailes e incluso levantando una réplica del trofeo de la Copa del Mundo. El delantero Folarin Balogun fue el gran protagonista con dos goles en la primera mitad. Sin embargo, la alegría quedó parcialmente ensombrecida por la preocupación sobre el estado físico de Christian Pulisic. Más información

TEMAS