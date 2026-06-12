Surcoreanos en Seúl celebran el triunfo de su selección frente a República Checa / EFE

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Surcoreanos en Seúl celebran el triunfo de su selección frente a República Checa

Aficionados de Corea del Sur se dieron cita en la Plaza Gwanghwamun en Seúl para apoyar a su selección de fútbol en su partido contra República Checa y en la que han salido victoriosos tras derrotar por 2-1 a los checos. En Guadalajara, occidente mexicano, los coreanos ganaron con anotaciones de Hwang Inbeom y Oh Hyeong Gyu, luego de que los checos habían tomado ventaja con un gol de Ladislav Krejci.