Shakira solo quiere bailar / @nicocadena_

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Shakira solo quiere bailar: el merengue sonó y a ella se le olvidó salir del campo

Shakira dejó otra escena muy comentada tras su actuación en la inauguración del Mundial al abandonar el campo bailando merengue con total naturalidad y deteniéndose incluso a compartir unos pasos con miembros del personal. El vídeo, relajado y muy espontáneo, muestra a la artista todavía metida en el ritmo del show cuando el partido estaba a punto de comenzar