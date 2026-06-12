La Royal Opera de Londres celebra la inauguración del Mundial con una interpretación sorpresa de 'Nessun Dorma' / Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La Royal Opera de Londres celebra la inauguración del Mundial con una interpretación sorpresa de 'Nessun Dorma'

Mientras los aficionados al fútbol de todo el mundo se preparan para la inauguración del Mundial 2026, una de las canciones más emblemáticas de este deporte resonó en Covent Garden, Londres.La Royal Opera House organizó por sorpresa una interpretación de ‘Nessun Dorma’, desde la terraza Davies, dando así comienzo a las celebraciones en la capital.

El tenor Seokjong Baek acompañado por el Coro de la Ópera Real, cuyos miembros vestían camisetas de fútbol, interpretó ante el público congregado el clásico de la ópera ‘Turandot’ del compositor Giacomo Puccini.El aria se convirtió en sinónimo de fútbol después de que el tenor italiano Luciano Pavarotti la interpretara hace más de tres décadas en la Copa del Mundo de 1990.