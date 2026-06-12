Corea del Sur dibujó su primer 'check' en el Mundial / SPORT

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Corea del Sur dibujó su primer 'check' en el Mundial

Con un Heung-Min Son irreconocible y a pesar de verse contra las cuerdas tras un testarazo de Ladislav Krejcí, Corea del Sur dibujó su primer 'check' en el Mundial culminando una remontada más que merecida frente a la República Checa, cuya única acción de peligro -un saque de banda- fue transformada en gol por el excentral del Girona. In-Beom Hwang y Hyeon-Gyu Oh le dieron la vuelta al marcador. Más información