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Canelo Álvarez entrega el MVP a Julián Quiñones, una imagen de oro para México en el Mundial

Canelo Álvarez entrega el MVP a Julián Quiñones, una imagen de oro para México en el Mundial

Canelo entrega el MVP a Julián Quiñones, una imagen de oro para México en el Mundial / @WorldCup26HQ

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Canelo Álvarez entrega el MVP a Julián Quiñones, una imagen de oro para México en el Mundial

@WorldCup26HQ

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Julián Quiñones protagoniza una de las imágenes más potentes del arranque del Mundial 2026 al recibir de manos de Canelo Álvarez el premio al MVP tras la victoria de México ante Sudáfrica. El delantero abrió el marcador en el 2-0 del Tri en el debut mundialista y fue reconocido como el mejor sobre el césped en una escena cargada de simbolismo para la afición mexicana. Más información

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