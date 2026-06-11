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La selección efectúa la tradicional sesión fotográfica previa al Mundial

La selección efectúa la tradicional sesión fotográfica previa al Mundial

La selección efectúa la tradicional sesión fotográfica previa al Mundial / Atlas News

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La selección efectúa la tradicional sesión fotográfica previa al Mundial

Atlas News

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La selección española de fútbol ha aprovechado el día de hoy para efectuar la tradicional sesión de fotos previa al Mundial. Los de Luis de la Fuente arrancarán el torneo contra Cabo Verde el lunes 15 a las 18:00 horas contra Cabo Verde. Después la Roja se las verá con Arabia Saudita el domingo 21 a las 18:00 horas. El último partido de la fase de grupos será contra Uruguay el sábado 27 a las dos de la madrugada.

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