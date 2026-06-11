República Checa afina detalles en Guadalajara antes de su estreno mundialista ante Corea del Sur / EFE

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República Checa afina detalles en Guadalajara antes de su estreno mundialista ante Corea del Sur

La selección de República Checa completó este miércoles su última sesión de entrenamiento en Guadalajara, donde ultimó aspectos tácticos y físicos de cara a su debut en el Mundial 2026 frente a Corea del Sur, en un trabajo enfocado en la adaptación a las condiciones de la ciudad sede y en la puesta a punto del equipo para el encuentro inaugural del Grupo A.