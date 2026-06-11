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Panamá vive la cuenta regresiva para su debut en el Mundial 2026

Panamá vive la cuenta regresiva para su debut en el Mundial 2026

Panamá vive la cuenta regresiva para su debut en el Mundial 2026 / EFE

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Panamá vive la cuenta regresiva para su debut en el Mundial 2026

EFE

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Ambiente previo al inicio del Mundial en la Cinta Costera de Ciudad de Panamá, donde ciudadanos se acercan a observar una réplica del trofeo de la Copa del Mundo instalada en el lugar. El país centroamericano está expectante ante el estreno mundialista de la selección de Panamá previsto para el próximo 17 de junio en Canadá, en la que supondrá su segunda participación histórica en un mundial.

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