La Scaloneta se convierte en realidad en el anuncio de Argentina para el Mundial / @argentina

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Subite a la Scaloneta, el vídeo de la Selección Argentina

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Argentina ha presentado su anuncio oficial para el Mundial con una puesta en escena tan reconocible como ingeniosa: una Scaloneta construida de verdad y convertida en gran protagonista del vídeo, con un guiño muy claro a Regreso al futuro. La pieza, compartida por la AFA, mezcla humor, identidad y épica para volver a conectar con una afición que se siente plenamente representada por el equipo de Lionel Scaloni. Un vídeo muy argentino, cargado de símbolos, que dispara de nuevo la ilusión albiceleste de cara a la gran cita.