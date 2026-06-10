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Somalia recibe como un héroe al árbitro vetado por EE.UU. para el Mundial

Somalia recibe como un héroe al árbitro vetado por EE.UU. para el Mundial

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Somalia recibe como un héroe al árbitro vetado por EE.UU. para el Mundial

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El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada la semana pasada cuando iba a participar en el Mundial de fútbol, fue recibido este miércoles como un héroe a su regreso a Somalia. Decenas de personas -incluidos aficionados, periodistas y autoridades- dieron la bienvenida al colegiado en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de la capital, Mogadiscio, según imágenes difundidas por medios locales.