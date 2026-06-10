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La selección de Portugal entrena con Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva antes de jugar contra Nigeria, lance previo al Mundial

La selección de Portugal entrena con Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva antes de jugar contra Nigeria, lance previo al Mundial

La selección de Portugal entrena antes de jugar contra Nigeria / EFE

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La selección de Portugal entrena con Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva antes de jugar contra Nigeria, lance previo al Mundial

EFE

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La selección de fútbol de Portugal entrenó este martes en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa, para preparar el duelo que este sábado enfrentará al combinado luso y a Nigeria, la última prueba antes de poner rumbo al Mundial. El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró que sus jugadores tienen "frescura" y están "preparados para los tres primeros partidos" del torneo, ante la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia, en el grupo K.

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