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Pellistri dice que Uruguay irá partido a partido para tratar de lograr el gran objetivo

Pellistri dice que Uruguay irá partido a partido para tratar de lograr el gran objetivo

Pellistri dice que Uruguay irá partido a partido para tratar de lograr el gran objetivo / EFE

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Pellistri dice que Uruguay irá partido a partido para tratar de lograr el gran objetivo

EFE

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El delantero uruguayo Facundo Pellistri afirmó este martes que la Celeste irá "partido a partido" en la Copa del Mundo 2026 ."Siempre se dice que Uruguay no es candidato, pero no hay ninguna selección que nos quiera enfrentar. Eso es algo lindo. Vamos a ir partido a partido para tratar de conseguir el gran objetivo", dijo a periodistas el jugador del Panathinaikos griego antes del viaje de la delegación a México.

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