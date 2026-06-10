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Las nuevas reglas del Mundial 2026, explicadas por la FIFA

Las nuevas reglas del Mundial 2026, explicadas por la FIFA

Las nuevas reglas del Mundial 2026, explicadas por la FIFA / @fifacom_es

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Las nuevas reglas del Mundial 2026, explicadas por la FIFA

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La FIFA ha publicado un vídeo gráfico para explicar los cambios en las Reglas de Juego que se aplicarán en el Mundial 2026. Entre las novedades figuran la cuenta atrás en saques de banda y de meta para evitar pérdidas de tiempo, el límite de diez segundos para que un jugador sustituido abandone el campo y nuevas opciones de revisión VAR en acciones muy concretas. Una guía visual pensada para entender de forma rápida qué cambiará en el torneo

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