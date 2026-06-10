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Messi y el saludo con Daniel Gudjohnsen

Messi y el saludo con Daniel Gudjohnsen

Messi y el saludo con Daniel Gudjohnsen / SPORT

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Messi y el saludo con Daniel Gudjohnsen

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Mientras los futbolistas se retiraban, el dorsal 22 de Islandia se acercó a Lionel Messi para compartir una charla entre risas y complicidad que llamó la atención de las cámaras. El futbolista en cuestión era Daníel Tristan Gudjohnsen, quien pasó por las cantera del Barça y luego recaló en la del Real Madrid.Gudjohnsen, el mítico atacante que compartió vestuario con Messi en el FC Barcelona durante tres temporadas, entre 2006 y 2009. En aquella etapa, el islandés sumó 114 partidos oficiales y 19 goles, siendo un recurso clave en la rotación de Frank Rijkaard y luego en el año del histórico triplete con Pep Guardiola.

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