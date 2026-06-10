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El estadio de Seattle, listo para recibir la fiesta mundialista

El estadio de Seattle, listo para recibir la fiesta mundialista

El estadio de Seattle, listo para recibir la fiesta mundialista / EFE

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El estadio de Seattle, listo para recibir la fiesta mundialista

EFE

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El estadio de Seattle se alista para convertirse en uno de los grandes escenarios de la Copa Mundial de Fútbol. Este emblemático recinto será sede de seis encuentros del torneo: cuatro correspondientes a la fase de grupos, además de un partido de octavos de final y otro de cuartos de final. Con una afición apasionada y una infraestructura de primer nivel, Seattle se prepara para recibir a miles de aficionados y vivir de cerca la intensidad, la emoción y la magia del evento futbolístico más importante del planeta.

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