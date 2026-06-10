El estadio de Seattle, listo para recibir la fiesta mundialista / EFE

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El estadio de Seattle, listo para recibir la fiesta mundialista

El estadio de Seattle se alista para convertirse en uno de los grandes escenarios de la Copa Mundial de Fútbol. Este emblemático recinto será sede de seis encuentros del torneo: cuatro correspondientes a la fase de grupos, además de un partido de octavos de final y otro de cuartos de final. Con una afición apasionada y una infraestructura de primer nivel, Seattle se prepara para recibir a miles de aficionados y vivir de cerca la intensidad, la emoción y la magia del evento futbolístico más importante del planeta.