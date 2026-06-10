El encuentro entre Leo Messi y el hijo de Gudjohnsen / @MessiWorld101

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El encuentro entre Leo Messi y el hijo de Gudjohnsen

El último amistoso de preparación de la Selección Argentina antes del Mundial de 2026 dejó una de las imágenes más curiosas de la noche justo tras el pitido final. Mientras los futbolistas se retiraban, el dorsal 22 de Islandia se acercó a Lionel Messi para compartir una charla entre risas y complicidad que llamó la atención de las cámaras. El futbolista en cuestión era Daníel Tristan Gudjohnsen. El joven delantero de 20 años es el hijo menor de Eidur Gudjohnsen, el mítico atacante que compartió vestuario con Messi en el FC Barcelona durante tres temporadas, entre 2006 y 2009 Más información