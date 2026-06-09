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Olise se inventa un misil imposible de parar para el 3-1 de Francia

Olise se inventa un misil imposible de parar para el 3-1 de Francia

Olise se inventa un misil imposible de parar para el 3-1 de Francia / @adarauva

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Olise se inventa un misil imposible de parar para el 3-1 de Francia

@adarauva

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Michael Olise volvió a dejar una de sus acciones más reconocibles con el 3-1 de Francia, culminando su particular exhibición con un disparo imposible de detener. El extremo francés firmó un golazo muy en su estilo, arrancando desde su zona natural y resolviendo con esa mezcla de talento, precisión y sangre fría que le convierte en una amenaza constante cerca del área. Una definición brillante para cerrar otra gran actuación y confirmar que atraviesa uno de los momentos más inspirados de su carrera.

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