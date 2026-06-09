¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Olise se inventa un misil imposible de parar para el 3-1 de Francia
Michael Olise volvió a dejar una de sus acciones más reconocibles con el 3-1 de Francia, culminando su particular exhibición con un disparo imposible de detener. El extremo francés firmó un golazo muy en su estilo, arrancando desde su zona natural y resolviendo con esa mezcla de talento, precisión y sangre fría que le convierte en una amenaza constante cerca del área. Una definición brillante para cerrar otra gran actuación y confirmar que atraviesa uno de los momentos más inspirados de su carrera.
Últimos vídeos
El Papa en Madrid