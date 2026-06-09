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De la Fuente no se confía: “Que te reconozcan como favorito no garantiza nada”

De la Fuente no se confía: “Que te reconozcan como favorito no garantiza nada”

De la Fuente no se confía: “Que te reconozcan como favorito no garantiza nada” / Atlas News

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De la Fuente no se confía: “Que te reconozcan como favorito no garantiza nada”

Atlas News

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España se impuso anoche a Perú (1-3) en Puebla (México) en su último partido antes del arranque del Mundial, el próximo día 15 de junio ante Cabo Verde. Tras el encuentro, el seleccionador ha advertido que ser reconocidos como favoritos “no garantiza nada”. “Somos un equipo que tenemos mucha confianza en nuestras posibilidades, que tenemos mucha confianza en nuestra forma de jugar. Estamos convencidos de que este modelo nos va muy bien, pero también somos lo suficientemente humildes para entender que hay un grupo de selecciones muy potente con las mismas capacidades que tenemos nosotros”, ha advertido en sala de prensa tras el encuentro.

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