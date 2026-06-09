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Críticas a Mbappé por su actuación ante Irlanda del Norte
Kylian Mbappé, que ha completado una mala temporada con la camiseta del Real Madrid, también sigue sin convencer en su selección. El atacante merengue ha sido objeto de muchas críticas por su rendimiento ante Irlanda del Norte. Disputó los 90 minutos y no dejó de buscar el gol, pero estuvo realmente desacertado y desperdició varias ocasiones de gol. Acabó con seis tiros totales, pero ninguno de ellos a puerta. Perdió 14 balones. Más información