Alemania llega a su base de operaciones en Estados Unidos para el Mundial 2026 / Atlas News

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Alemania llega a su base de operaciones en Estados Unidos para el Mundial 2026

La selección nacional de Alemania ya se encuentra instalada en el Graylyn Estate de Winston-Salem, Carolina del Norte, el complejo que servirá como su campamento base oficial durante la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado dirigido por Julian Nagelsmann llegó a su cuartel general tras cosechar buenas sensaciones el pasado sábado en Chicago, donde se impuso por 1-2 a la coanfitriona Estados Unidos en un partido amistoso de preparación. A partir de esta semana, el equipo germano completará sus sesiones de entrenamiento en las instalaciones de la Universidad de Wake Forest. El cuerpo técnico y los jugadores fueron recibidos con aplausos por el personal del hotel, dando inicio formal a una concentración con la que los tetracampeones del mundo buscan volver a lo más alto del fútbol internacional.