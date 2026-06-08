Los últimos amistosos de las posibles revelaciones del torneo / Joaquin Soneira

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Los últimos amistosos de las posibles revelaciones del torneo | El Mundial mientras dormías

¿Qué ha pasado esta noche en el Mundial? Os contaremos cada día hasta la final del Mundial qué ha pasado mientras dormías. Los últimos amistosos de las posibles revelaciones del torneo: Ecuador, Noruega, Marruecos, Colombia y Croacia, ¿qué otra puede ser dar la sorpresa