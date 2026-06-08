La conexión Abde-Brahim deslumbra a Marruecos... antes de la lesión del extremo / Équipe du Maroc @EnMaroc

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La conexión Abde-Brahim deslumbra a Marruecos... antes de la lesión del extremo

Équipe du Maroc @EnMaroc

Marruecos dejó una gran acción ofensiva en el amistoso ante Noruega con una brillante arrancada de Abde Ezzalzouli por la banda izquierda que terminó en el 1-0 de Brahim Díaz. El extremo del Betis rompió líneas con una conducción de mucho nivel y el futbolista del Real Madrid definió con clase para abrir el marcador. El problema llegó después, cuando Abde tuvo que retirarse lesionado, encendiendo todas las alarmas en los Leones del Atlas a las puertas del Mundial. Más información